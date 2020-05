Test sierologici, ok aziende. Metà dei cittadini rischia contagio

(red.) Il prelievo di sangue per cercare di capire se si siano sviluppati gli anticorpi al coronavirus, quindi il cosiddetto test sierologico, viene ritenuto molto affidabile e anche se la diagnosi la può rilasciare solo il tampone. In ogni caso e considerando che i tamponi non sono presenti in maniera sufficiente e massiccia, proprio il test di sieroprevalenza viene ritenuto utile dalle aziende in vista di ripartire da lunedì 4 maggio. Entro domani, domenica 3 maggio, dovrebbero essere pronte le linee guida della Regione Lombardia per consentire alle imprese di muoversi anche da sole.

Cioé non svolgere i test solo nei laboratori pubblici, ma anche a quelli privati e che siano accreditati. In ogni caso i risultati dei dipendenti eventualmente positivi dovranno essere subito comunicati all’Ats per tutte le disposizioni di quarantena in vista di essere sottoposti ai tamponi. Nel frattempo il report lombardo ha dato notizia di 17.278 test sierologici effettuati in una settimana in regione sui cittadini che si trovano in isolamento fiduciario. Nel territorio dell’Ats di Brescia – in quello della Montagna si partirà nei giorni successivi all’1 maggio – sono stati 617 i test eseguiti. 272 sono risultati positivi e più della metà – cioé 325 – sono risultati negativi.

20, invece, i dubbi. Sono stati 8.093, invece, i test eseguiti sugli operatori sanitari e di cui 903 positivi e 7.102 negativi. In tutto, quindi, nel bresciano sono stati rilevati 1.175 cittadini e operatori positivi e 7.427 negativi. Un dato che impone di tenere alta l’attenzione considerando che oltre la metà dei cittadini è suscettibile al contagio durante la fase 2. Nei prossimi giorni anche i medici di famiglia e pediatri saranno sottoposti ai test sierologici. Un altro dato è quello dei tamponi – oltre 89 mila in tutto nel bresciano – con oltre 20 mila casi positivi.