Coronavirus, sempre meno pazienti negli ospedali lombardi

(red.) Anche il primo maggio resta alta la guardia contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi i casi positivi sono: 76.469 (+737); ieri erano 75.732 (+598). I decessi sono stati 13.860 (+88); ieri 13.772 (+93). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 563 (-42); ieri 605 (-29); i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 6.628 (-206); ieri 6.834 (-286). I tamponi effettuati sono 390.644 (+13.701); ieri erano 376.943 (+11.048). I dimessi sono 52.035 (+869); ieri 51.166 (+819).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BERGAMO: 11.360 (+47)

ieri 11.313 (+22)

BRESCIA: 12.929 (+68)

ieri 12.861 (+55)

MILANO: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città

ieri 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano città

• Si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di

Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi

COMO: 3.271 (+27)

ieri 3.244 (+37)

CREMONA: 6.068 (+31)

ieri 6.037 (+14)

LECCO: 2.277 (+3)

ieri 2.274 (+9)

LODI: 2.994 (+28)

ieri 2.966 (+7)

MONZA E BRIANZA: 4.729 (+25)

ieri 4.704 (+30)

MANTOVA: 3.185 (+10)

ieri 3.175 (+19)

PAVIA: 4.416 (+67)

ieri 4.349 (+69)

SONDRIO: 1.181 (+1)

ieri 1.180 (+37)

VARESE: 2.705 (+38)

ieri 2.667 (+48)