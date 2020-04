Test sierologici, a Brescia sono in arrivo anche quelli nazionali

(red.) Nel bresciano una certa quantità di kit sono già arrivati per conto della Regione Lombardia, ma da lunedì 4 maggio arriveranno anche i test sierologici disposti a livello nazionale. E a definire quanti ne arriveranno saranno alcuni parametri e i laboratori di analisi disponibili per dare i risultati sui prelievi. Tramite il sistema nazionale, è l’azienda americana Abbott che fornirà i primi 150 mila kit, mentre l’Istat e l’Inail identificheranno i cittadini che potranno sottoporsi al test. Tutti i riferimenti faranno parte di una banca dati da comunicare all’Unità di Crisi e, sul fronte bresciano, la Lombardia diffonderà l’elenco dei laboratori disponibili. Compresi quelli privati, a partire da Synlab che era stato uno dei primi a candidarsi.

Gli esiti dei prelievi di sangue saranno poi comunicati all’Agenzia di tutela della salute. Ma si attendono ancora le indicazioni sul costo dei kit sierologici e che potranno essere definiti lunedì 4 maggio dalla giunta regionale lombarda. Per quanto riguarda la provincia di Brescia, i laboratori attivi per analizzare le provette sono quelli di Brescia, Desenzano, Manerbio, Chiari e Montichiari e da domani, venerdì 1 maggio, anche a Edolo ed Esine e al momento si stanno analizzando fino a 3.500 kit al giorno.

Una novità importante a partire dalla prossima settimana, da lunedì 4 maggio, riguarda il fatto che anche i medici di famiglia, pediatri e quelli di continuità assistenziale potranno essere sottoposti ai test sierologici. Il via libera è arrivato dall’Ats di Brescia, mentre l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha sottolineato un rafforzamento della medicina del territorio tramite il telemonitoraggio e la teleassistenza.

E dopo il caso di Ghedi, anche a Calvisano il Pirellone non ha autorizzato i test sierologici per i cittadini. Invece, saranno consentiti dall’8 maggio quelli per i dipendenti delle imprese che avevano presentato la richiesta e kit da analizzare da parte del laboratorio Onilab di Milano. Tuttavia, dal Comune hanno contestato la decisione.