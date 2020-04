Coronavirus, il Civile saluta i medici albanesi arrivati in aiuto

(red.) Esattamente un mese fa, lo scorso 29 marzo, erano stati salutati dal presidente dell’Albania Edi Rama in vista di partire per l’Italia e aiutare le zone più colpite del nostro Paese nella guerra contro il coronavirus. Un contingente di dieci medici e venti infermieri era atterrato all’aeroporto di Villafranca e destinato alle strutture dell’ospedale Civile tra quello cittadino, Montichiari e Gardone Valtrompia.

Ieri, mercoledì 29 aprile, con l’emergenza sanitaria in corsia praticamente conclusa e il drastico calo di ricoverati da Covid, si sono congedati dopo un mese di lavoro insieme ai colleghi. Questa mattina, giovedì 30 aprile, il gruppo di medici albanesi raggiungerà l’aeroporto di Roma Fiumicino per tornare in Albania.

Ieri a salutarli c’erano anche il direttore generale del Civile Marco Trivelli, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi e la vicepresidente della commissione Sanità del Consiglio regionale lombardo Simona Tironi.