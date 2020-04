Fase 2, “se si riapre tutto c’è il rischio di 151 mila in terapia intensiva”

(red.) Dal prossimo lunedì 4 maggio a livello nazionale partirà la fase 2, quella della convivenza con il coronavirus. E su questo fronte la risalita dei contagi in Germania nel momento in cui si sono allentate diverse misure di contenimento, così come il rinvio della riapertura delle scuole in Francia (dall’11 maggio solo su base volontaria), ha indicato come l’Italia sia prudente nel comportamento indicato nel nuovo dpcm. E su questo fronte c’è anche un motivo scientifico che ha spinto in questa direzione.

Un report dell’Istituto Superiore di Sanità inoltrato al Governo e riportato ieri, martedì 28 aprile, da alcuni giornali mostra i vari scenari. Tra questo, nel caso di aperture generalizzate, ci sarebbero 151 mila casi di persone che avrebbero bisogno della terapia intensiva e nonostante i posti in totale a livello nazionale siano 10 mila. Insomma, un’ecatombe ancora di più senza precedenti. Per questo motivo si è deciso di riprendere dal 4 maggio solo in alcuni settori e immettendo sul lavoro 4,5 milioni di persone. In caso contrario, alcune aree o addirittura regioni potrebbero essere di nuovo chiuse se ci saranno nuovi rialzi di contagi.

Nel frattempo, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha sottolineato che dal 18 maggio si terrà conto delle differenze territoriali e intanto si stanno studiando alcune nuove possibilità dopo le sollecitazioni. Per esempio, dopo le critiche della Cei viste le messe ancora vietate, se non quelle dei funerali (posizione però criticata da papa Francesco), dall’11 maggio potrebbero essere svolte messe all’aperto e sfruttando spazi maggiori, quindi il distanziamento sociale.