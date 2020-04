Coronavirus, guasto a piattaforma lombarda: persi dati su pazienti Covid

(red.) Un guasto informatico al quale si sta cercando di porre rimedio rischia di provocare dei disagi in vista della fase 2 dal prossimo 4 maggio, quando si dovrà convivere con il coronavirus. Come riporta anche il Giornale di Brescia, un problema tecnico alla piattaforma regionale lombarda nella quale confluiscono i dati forniti dai medici di medicina generale per pazienti sospetti di essere affetti da Covid-19 ha portato a cancellare e perdere numerosi di questi elementi.

E si parla di centinaia di pazienti visto che solo nel territorio dell’Ats di Brescia (dove viene segnalato il guaio, ma non è chiaro se coinvolga anche il resto della regione) ci sono 700 medici di base e anche pediatri. Dal punto di vista pratico e tecnico, ogni volta che un medico si trova di fronte a un paziente che potrebbe essere stato contagiato dal virus, deve segnalarlo in quella piattaforma regionale.

Ma molte segnalazioni sono sparite e così l’Ats di Brescia ha comunicato ai medici e pediatri del territorio di provvedere a inserire i dati e si parla di centinaia di segnalazioni. Ma gli stessi camici bianchi chiedono un sistema più veloce e semplice di comunicazione.