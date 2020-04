Coronavirus: calano i contagi in tutta la Lombardia

(red.) E’ sempre guerra al coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, i contagi registrati nella nostra regione sono 75.134 (+786) su 14.472 tamponi processati. I ricoveri totali sono 7.120 (-160); di questi 634 (-21) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 13.679 (+104). I contagi, in provincia, a Brescia 12.806 (+115), a Bergamo 11.291 (+95), a Milano 19.121 (+284).