Test sierologici, 4 milioni di kit dagli Usa all’Italia entro maggio

(red.) Un altro elemento determinante in vista di partire con la fase 2 dal prossimo 4 maggio e quando, con tutte le accortezze del caso, saranno concesse maggiori possibilità di movimento convivendo con il coronavirus, è il test sierologico. L’azienda americana Abbott si è aggiudicata la gara lanciata a livello nazionale nella fornitura del kit che sarà disponibile a partire dal 4 maggio. Ed entro la fine dello stesso mese si prevede di distribuirne 4 milioni in tutta Italia.

Il test ha dimostrato di essere specifico e di capire lo sviluppo degli anticorpi anche due settimane o di più dopo la presenza dei sintomi. In tutta Italia saranno disponibili alcune migliaia di laboratori dove analizzare al momento fino a 200 test. Come ormai noto, il test sierologico permette di individuare gli anticorpi sviluppati da chi ha contratto il virus. Scientificamente, si tratta di una proteina sviluppata dall’organismo durante le fasi avanzate dell’infezione.

Ma ancora non è chiaro per quanto tempo gli anticorpi possano proteggere una persona. In ogni caso, come dicono dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dal Consiglio Superiore di Sanità, il test sierologico non deve essere ritenuto come una “patente di immunità”. Infatti, non si sostituiscono ai tamponi, ma indicano una mappa epidemica.