Inizia la fase 2: mascherine al prezzo bloccato di 0,50 euro

(red.) Inizia la fase 2. Lo dice chiaramente il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa 26 aprile. Secondo il premier dovremo imparare a convivere con il coronavirus, e c’è il rischio che il contagio aumenti, dopo gli sforzi fatti nell’ultimo periodo per arginare la pandemia. Prima regola è rispettare la distanza sociale: “Se ami l’Italia mantieni le distanze”. Serviranno tutte le precauzione, “ed è per questo che fisseremo i prezzi dei dispositivi di sicurezza”.Lle mascherine chirurgiche costeranno 0,50 euro l’una.

Il governo dovrà lavorare per tenere sotto controllo la curva, e lavorerà per poter intervenire nel caso ci fossero situazioni critiche. Il piano parte dal 4 maggio, “ed è ben pensato e ben strutturato”.