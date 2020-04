Fase 2: ripartono manifattura, costruzioni e ingrosso commerciale

(red.) Dal 4 al 18 maggio saranno confermate le misure di distanziamento. Ognuno resta nella propria regione. Gli spostamenti per congiunti saranno consentiti, “ma niente party privati”, insieme con i transfer lavorativi. Regole più stringenti per i malati di febbre e con problemi di respirazione. “Con 37,5 di febbre si deve stare a casa in isolamento, e avvisare subito il medico”. I divieti di assembramento restano, i sindaci potranno decidere di chiudere zone ritenute a rischio. Ok ad apertura di parchi e aree verdi ma con le dovute distanze tra i cittadini.

Attività motoria consentita, ma attenzione, rispettare la distanza di due metri l’uno dall’altro. Dal 4 maggio gli atleti professionisti potranno allenarsi, ma nel rispetto della distanza sociale e a porte chiuse. Si potranno svolgere cerimonie funebri ma non potranno parteciparvi più di 15 persone alla volta. Maggiore attività per bar e ristoranti: sarà consentita la ristorazione take away.

Attività produttive. Riapre la manifattura, le costruzioni e tutto il commercio all’ingrosso funzionale alle prime due categorie. Tutte le aziende dovranno rispettare i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutto dovrà essere conforme. I mezzi di trasporto pubblico saranno tarati sulla gestione dei flussi dei lavoratori.

Le Regioni dovranno costantemente informare lo stato sull’andamento della curva dei contagi. Il ministro della salute garantirà delle soglie sentinella sulle quali si potrà intervenire. “Se servirà chiuderemo il rubinetto”.

“Anticipo che abbiamo un indirizzo chiaro del governo. Il 18 maggio abbiamo in programma riapertura anche del commercio al dettaglio. Così come mostre, musei e biblioteche. Il primo giugno è la data per cui vorremmo riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste e centri massaggi. Un programma differito, a tappe, per adottare una serie di cautele che prenderemo per tempo”.