Coronavirus: in Lombardia calano i decessi, ma i contagi di Milano…

(red.) In Lombardia non si abbassa la guardia contro il coronavirus. I contagi registrati nella nostra regione domenica 26 aprile sono 72.889(+920) su 10.857 tamponi processati. I ricoveri totali sono 8.481 (-8); di questi 706 (-18) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 13.325 (+56). I contagi, in provincia, a Brescia 12.564 (+24), a Bergamo 11.113 (+66), a Milano 18.371 (+463).