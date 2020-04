Test sierologici, alcune aziende vogliono fare da sole. E Ats diffida

(red.) Il territorio della provincia di Brescia vuole ripartire verso la fase 2 dopo il pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus e lo dimostrano gli oltre 5 mila test sierologici effettuati in soli due giorni, tra giovedì 23 e ieri, venerdì 24 aprile. E anche il tessuto imprenditoriale vuole ripartire dal prossimo 4 maggio, ma ci sono diverse aziende che si stanno muovendo in modo autonomo alla ricerca dei test. Tuttavia, non di quelli più affidabili che prevedono il prelievo del sangue da analizzare in laboratorio, ma quelli rapidi.

Cioé un paio di gocce di sangue per capire in pochi minuti se si sono sviluppati gli anticorpi. Tuttavia, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute non hanno autorizzato questi trattamenti, ritenendolo inaffidabili. E di fronte al fatto che più di qualche impresa sta però prendendo questa strada rivolta ai propri dipendenti, l’Ats di Brescia ha emesso una nota di diffida a chi si rivolge ai propri medici e laboratori privati. Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

Su questo fronte è però intervenuta anche l’Associazione Industriale Bresciana che chiede agli associati di coordinarsi insieme. Ma allo stesso tempo lancia anche un segnale alla Regione Lombardia per chiedere di sbloccare la situazione senza troppe attese.