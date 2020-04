Coronavirus, oltre 5 mila test sierologici in due giorni nel bresciano

(red.) L’argomento dominante di questo periodo è quello dei test sierologici. E’ bene precisare che non danno una diagnosi sul fatto di aver contratto o meno il coronavirus, ma consentono un’indagine epidemiologica permettendo di capire quanti abbiano sviluppato gli anticorpi e quindi possano tornare con più tranquillità alla normalità. Nel frattempo in Lombardia, dove la Regione ha lanciato una richiesta alle aziende per produrre i kit, si sono presentate circa venti realtà. E così si comprende l’importanza e l’interesse di sostenere questi test affidabili, considerando che il tampone richiede più reagenti e tempo per controllarli. In provincia di Brescia i test si stanno eseguendo dall’altro giorno, giovedì 23 aprile, a Brescia, Desenzano, Manerbio, Chiari e Montichiari e allo stesso tempo i laboratori sono già operativi 24 ore su 24 per analizzarli.

Solo tra giovedì e ieri, venerdì 24, nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi – le prime coinvolte dai kit – si sono svolti 7.528 test sierologici e di cui 5.142 solo nel bresciano. Si tratta soprattutto del personale sanitario, ma anche dei cittadini in isolamento fiduciario. Nel frattempo a Brescia città in via Balestrieri, stanno andando avanti i tamponi “drive-in” sottoposti agli operatori delle case di riposo e si riprenderà lunedì 27 aprile. Intanto, la prossima settimana sarà anche pianificata la seconda soluzione per una seconda area di test nel piazzale dell’istituto Tartaglia.

Tornando, invece, ai test sierologici, anche la Valcamonica (che dipende dall’Ats della Montagna) si sta portando avanti. L’ospedale di Esine è il punto di riferimento per i Covid e l’Asst della valle sta allestendo il laboratorio con l’inizio dei test dai primi giorni di maggio rivolti, su base volontaria, a chi è in isolamento fiduciario e chiamato dall’Ats e agli operatori delle aziende, ma non ai sintomatici. Dopo l’1 maggio un’altra campagna di test sierologici sarà attivata anche a Calvisano, nella Sala polivalente. Il Comune ha già preso i contatti con la prefettura e l’Ats e d’intesa con il laboratorio Onilab di Milano saranno effettuati i primi 800 test (già tutti prenotati) al costo di 45 euro a persona.