Coronavirus, edilizia pubblica verso la ripartenza dal 27 aprile

(red.) Manca poco più di una settimana all’inizio della fase 2, da quel lunedì 4 maggio quando le misure di contenimento del coronavirus da lockdown saranno allentate in maniera graduale per permettere di tornare al lavoro e a una nuova normalità, con tutte le precauzioni del caso. Nelle ore precedenti a sabato 25 aprile, a un tavolo con il Governo, i sindacati e le imprese hanno siglato un accordo per aumentare i controlli di sicurezza nel momento in cui si tornerà al lavoro. Quindi, mascherine e dispositivi di protezione individuale per chi dovrà tornare in fabbrica e in altre realtà aziendali e, per chi può, favorire lo smart working.

E per chi non dovesse far rispettare queste norme – in gioco c’è la salute – nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio potrebbero essere previste sanzioni e addirittura la sospensione delle imprese. Nel frattempo oggi, sabato 25 aprile, per opera di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, dovrebbe essere consentita la possibilità di riaprire alcuni settori già da lunedì 27 aprile. A partire dai cantieri pubblici per le scuole e le carceri. Il programma di nuove aperture in vista della fase 2 dovrebbe essere pronto domani, domenica 26 aprile, mentre lunedì 27 o martedì 28 – dopo una nuova riunione con gli enti locali, il comitato tecnico scientifico e la task force di Vittorio Colao – il presidente Giuseppe Conte presenterà il nuovo dpcm.

Tra le misure di cui si sta parlando in questi giorni, c’è anche la possibilità di non usare l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno delle regioni, ma necessaria se al contrario ci si muove fuori regione e comunque per motivi di lavoro, necessità e salute. Nel nuovo dpcm dovrebbero essere incluse le date di riapertura dei settori dal 4 maggio con diverse attività produttive. Dall’11 potrebbero riaprire i negozi (ma non i centri commerciali) e dal 18 i bar e ristoranti.