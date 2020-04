Coronavirus, in Lombardia cala la pressione sugli ospedali

(red.) Prosegue anche oggi, in Lombardia la guerra contro il coronavirus. I contagi registrati nella nostra regione venerdì 24 aprile sono 71.256 (+1.073) su 11.583 tamponi processati. I ricoveri totali sono 8.791 (-401); di questi 756 (-34) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 13.106 (+166). In provincia a Brescia 12.475 (+167), a Bergamo 11.002 (+56), a Milano 17.689 (+412).