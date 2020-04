Coronavirus fase 2, calendario delle aperture e come cambiano abitudini

(red.) Come viene annunciato ormai da giorni, entro questa settimana (probabilmente entro domani, sabato 25 aprile) verrà definito dal Governo il piano di ripresa graduale delle attività a partire dal prossimo 4 maggio. E nel frattempo stanno emergendo alcuni dettagli su come dovranno cambiare le abitudini nella convivenza con il coronavirus. Dal punto di vista del trasporto pubblico, si parla di regole per autobus, metropolitana, treni e aerei con percorsi a senso unico in entrata e in uscita, segnaletica a terra per rispettare il distanziamento sociale, conta-persone, annunci e cartelli di segnalazione. Ma si stanno valutando anche tariffe diverse in base all’orario di utilizzo dei mezzi e considerando che non potranno esserci orari di punta proprio per evitare assembramenti e visto che a bordo dei mezzi ci si potrà sedere a posti alternati e non stare in piedi.

Prevista anche la possibilità di non controllare i biglietti e di vietare la vendita a bordo, preferendo invece la modalità online. Oltre alla misurazione della temperatura all’ingresso delle stazioni e degli aeroporti dove verrà adottata anche la sanificazione. Ma sul fronte dei trasporti, fa discutere la posizione della più famosa compagnia aerea low cost Ryanair che, tramite il suo amministratore delegato O’Leary, ha detto di “non riprendere a volare con l’obbligo dei posti vuoti alternati“. Quindi boccia l’idea di tenere vuota la fila centrale di sedili per mantenere la distanza di sicurezza tra i passeggeri. E dallo stesso gruppo è arrivata anche una lettera che dice che si potrà tornare alla “normalità” del 2019 solo tra tre anni. Per quanto riguarda il lavoro, si incentiverà lo smart working e il telelavoro dove possibile e intanto l’Inail ha pubblicato un documento con la mappa del rischio legata alle attività.

Si parla di distanza tra le postazioni, ambienti separati, turni nelle mense e lavoro distribuito su più ore e giorni della settimana. Oltre ad ambienti sanificati e sorveglianza, mentre è chiaro che in azienda si potrà andare solo indossando i dispositivi di protezione tra mascherina e guanti. Sul fronte del tempo libero, i parchi potrebbero riaprire e ricominciare l’attività sportiva, almeno quella individuale. Per i parchi si prevedono ingressi ridotti e controllati, mentre potrebbero essere organizzati in modo sicuro i campi estivi per i più piccoli considerando che le scuole non riapriranno e che i genitori dovranno tornare al lavoro. Proprio per la scuola e università si prevedono ancora lezioni a distanza e l’esame di maturità, solo orale, potrebbe essere il 17 giugno e in presenza.

Bar, ristoranti, negozi, invece, potrebbero riaprire l’11 maggio, mentre i parrucchieri potrebbero tornare al lavoro dal 18. E a proposito di bar e ristoranti ci saranno tavoli dimezzati e distanziati e camerieri con guanti e mascherine. Ci si sta preparando anche all’estate con posti a numero chiuso nelle spiagge e controlli maggiori, con tanto di ombrelloni distanziati. Per quanto riguarda la giustizia, l’11 maggio termina la sospensione delle udienze civili e penali, ma il processo sarà ancora a distanza fino al 30 giugno. E in questo frangente si inserisce anche la richiesta accorata del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, di riaprire le chiese per partecipare alle messe. In questo senso la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha lasciato spiragli di apertura, ma al momento si parlerebbe solo di celebrare i funerali e con la presenza dei parenti più stretti e distanziati.