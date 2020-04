Coronavirus, tamponi in auto agli operatori di tre Rsa di Brescia

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 21 aprile, nel piazzale davanti all’auditorium del liceo Leonardo in via Balestrieri a Brescia si sono mossi gli uomini della Protezione Civile per allestire gazebo in vista del sottoporre i tamponi ai soggetti già individuati. Si partirà stamattina, mercoledì 22 per poi proseguire venerdì 24 aprile con i tamponi agli operatori delle case di riposo e dei servizi essenziali. Quelli coinvolti sono quelli della Fondazione Casa di Industria, Fondazione Casa di Dio e Fondazione Brescia Solidale.

Gli operatori previsti, già individuati, sono 634, escludendo quelli sintomatici. La modalità di esecuzione (in auto) sarà conforme a quanto già eseguito dalla questura di Brescia per i propri operatori. Oggi, mercoledì, è programmato l’accesso di 134 operatori con scaglioni di 5 ogni 15 minuti. Le persone sottoposte al tampone verranno con la propria auto e resteranno a bordo, ma per sicurezza è stato chiesto anche l’aiuto della Polizia Locale. Domani, invece, giovedì 23 aprile, si partirà con i test sierologici che vedranno la provincia di Brescia tra le prime in Lombardia a sottoporsi. Si inizierà con i medici e gli operatori sanitari e in seguito al resto dei cittadini che sono ancora in quarantena dopo aver avuto sintomi da influenza per 14 o 21 giorni e quelli che sono stati in contatto con i malati Covid, ma che non hanno avuto sintomi o lievi. Tutti questi soggetti saranno comunque identificati dall’Ats.

“Finalmente azioni che possono realmente fotografare la situazione della presenza della malattia in luoghi delicati e contenere e isolare il contagio – scrive il sindaco di Brescia Emilio Del Bono in un post su Facebook – ora è necessario allargare progressivamente la platea dei sottoposti a tampone e/o test sierologici ai malati a casa, a coloro che sono in isolamento fiduciario, ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali e poi via via agli altri che riprendono a lavorare. Bene. Così si fa! La strada è lunga ma solo così ne usciamo più velocemente”.