Coronavirus, sempre a Milano l’incremento più grave in Lombardia

(red.) Prosegue anche oggi, mercoledì 22 aprile, in Lombardia, la guerra contro il coronavirus. I contagi registrati nella nostra regione sono 69.092 (+1.161) su 13.502 tamponi processati. I ricoveri totali sono 9.692 (-113); di questi 817 (-34) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 12.740 (+161). In provincia a Brescia 12.178 (+100), a Bergamo 10.848 (+60), a Milano 17.000 (+480).