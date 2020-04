Coronavirus, oggi le linee guida della task force verso la fase 2

(red.) Entro domenica 26 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà il piano, che sarà omogeneo per tutta l’Italia, per la fase due a partire da lunedì 4 maggio. Lo ha annunciato lo stesso premier ieri, martedì 21 aprile, in un post su Facebook prima di presentarsi a Senato e Camera per un’informativa in vista del Consiglio Europeo dedicato alle misure da mettere in campo in questo periodo di emergenza da coronavirus. Il piano da lunedì 4 maggio prevede la riapertura graduale delle attività produttive, ma anche una regolazione del trasporto e l’allentamento di una serie di disposizioni che per due mesi hanno tenuto bloccati gli italiani.

In ogni caso, la fase due, quella della convivenza con il virus, passerà dall’obbligo di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento sociale. Dopo essersi riuniti anche ieri sera e con il Comitato tecnico scientifico, oggi, mercoledì 22 aprile, la task force coordinata da Vittorio Colao presenterà al presidente Conte le linee guida dalle quali dipenderanno tutte le decisioni in vista del prossimo 4 maggio. E su quel documento venerdì 24 aprile lo stesso premier dovrebbe incontrare in videoconferenza gli enti locali e le parti sociali per arrivare a un’intesa da definire entro domenica. Un modo per dare una settimana di tempo alle aziende e ai vari settori di attivarsi in vista della graduale ripresa.

Il piano prevede il distanziamento sociale e con mascherine, il potenziamento di servizi di prevenzione e case di riposo, Covid Hospital, tamponi e test sierologici, la teleassistenza e la mappatura dei contagi attraverso un’applicazione da cellulare. In ogni caso l’app “Immuni”, identificata come quella scelta per tracciare i contagiati, si potrà scaricare su base volontaria e senza alcun obbligo, garantendo la privacy e la sicurezza, ma per la quale servirà un’autorizzazione. Per quanto riguarda il piano sulla ripresa, sarà valutato ogni 15 giorni per capire gli effetti e se ci siano disagi sul fronte dell’onda dei contagi.

Infatti, se questa dovesse tornare a salire e gli ospedali dovessero di nuovo tornare sotto pressione, potrebbero tornare le misure restrittive. Il piano che sarà presentato entro domenica dovrebbe prevedere ancora dei limiti agli spostamenti tra le Regioni, ma si potrà recarsi verso le seconde case, andare al parco, trovare parenti e correre da soli anche lontano da casa. Dal punto di vista lavorativo, dove è consentito, si incentiverà lo smart working e sul fronte dei trasporti ci saranno regole diverse, oltre a puntare su biciclette e altri mezzi rispetto a quelli privati. Mentre uffici e negozi potranno allungare gli orari di apertura e aprire in modo scaglionato per evitare le ore di punta.