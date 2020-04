Coronavirus, due vvf ricoverati in ospedale per polmonite

(red.) Nella settimana precedente a mercoledì 22 aprile davamo notizia di un caposquadra dei vigili del fuoco operativo al comando provinciale di via Scuole a Brescia e risultato positivo al coronavirus, tuttora ancora ricoverato in ospedale. I colleghi che avevano lavorato con lui erano stati posti in quarantena, ma lunedì 20 sono poi rientrati. Tuttavia, come riporta il Giornale di Brescia, altre due squadre sono costrette a restare in quarantena fino a venerdì 24 aprile.

Infatti, altri due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale per una polmonite, ma il primo esito del tampone è stato negativo. Ora si attende anche il secondo esito e sperando che sia negativo in modo da consentire di tornare al lavoro. In ogni caso, dal comando provinciale dicono di essere attrezzati con gli uomini per coprire le eventuali emergenze.