Coronavirus, colpita anche l’ex direttore sanitario del Civile

(red.) Vivono nella loro casa di Orzinuovi, nella bassa bresciana, ma l’uno lavora alla procura di Lecco e l’altra è stata direttrice dell’ospedale di Crema. Sono il magistrato Antonio Chiappani che, dopo l’esperienza nel bresciano, sta lavorando nel lecchese e a capo delle inchieste connesse al coronavirus e poi c’è la moglie Ermanna Derelli. Lei è stata direttore sanitario degli Spedali Civili di Brescia prima di trasferirsi a Crema e infine in pensione.

Anche lei, come racconta il Giornale di Brescia, ha contratto il virus e ha scelto di essere ricoverata proprio nel “suo” ospedale. Dopo giorni trascorsi nella struttura sanitaria, anche sotto un casco di respirazione, la dottoressa in pensione è fuori pericolo nel momento in cui il secondo tampone è risultato negativo.

Lei stessa, parlando di aver accusato come primo sintomo alcune linee di febbre, ammette di aver pensato che fosse solo un’influenza, invece si è preoccupata di fronte al fatto che diversi pazienti perdevano la vita. Ora è tornata a casa con il marito magistrato.