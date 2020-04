Coronavirus, tamponi: dopo le case di riposo, anche in auto

(red.) Anche a Brescia città nei prossimi giorni si potrà assistere a immagini identiche a quelle già viste in altre città italiane sul fronte della mappatura dei casi di contagio da coronavirus. Cioé mettersi in coda con la propria auto e, senza nemmeno scendere, un operatore sottoporrà il tampone nelle vie respiratorie (bocca e naso) dell’automobilista e degli altri presenti nel veicolo. E a questo si aggiungono, in parallelo, i test sierologici che partiranno giovedì 23 aprile proprio dalla provincia di Brescia, la prima a essere testata in Lombardia. Per quanto riguarda i tamponi – l’unico strumento che può dimostrare la positività o meno di una persona al coronavirus – oltre agli ospiti e operatori sanitari delle case di riposo dove si è partiti all’inizio di aprile, la platea si allarga.

La Protezione Civile bresciana installerà gazebo nel piazzale di via Balestrieri e in via Scuole vicino all’istituto Tartaglia per eseguire i tamponi. Saranno però i medici di base e le Ats a definire un elenco e contattando gli interessati che dovranno presentarsi ai controlli. Nella maggior parte dei casi dovrebbero trattarsi di pazienti sintomatici rimasti a casa, ma mai “tamponati” e quelli che sono stati a contatto con persone positive al Covid-19. Ogni test, condotto direttamente a bordo dell’auto dagli operatori, durerà circa tre minuti.

Come detto, da giovedì partiranno anche i primi 40 mila test sierologici rivolti ai bresciani. Ma anche in questo caso non saranno effettuati a “pioggia”. Bensì a quelli che presentano sintomi simili all’influenza e finora non sono mai stati controllati al fine di verificare se fossero positivi al virus e dopo aver terminato il periodo di quarantena. Saranno condotti 10 mila test sierologici al giorno da controllare attraverso i laboratori, ma dalla Regione Lombardia hanno parlato di un altro ordine in corso per altri 500 mila test.

Nel frattempo nel fine settimana tra venerdì 24 e sabato 25 aprile a Ghedi diversi cittadini hanno risposto all’iniziativa di Fratelli d’Italia (il Comune si è astenuto) di sottoporsi al test per un costo di 45 euro. Si tratta di un prelievo di sangue che il laboratori milanese Onilab (si è rivolto anche il Comune di Calvisano) controllerà verificando chi ha sviluppato gli anticorpi. E nel caso, gli interessati potranno effettuare (sempre a pagamento) un tampone per capire se siano ancora positivi.