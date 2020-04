Coronavirus: migliorano Brescia e Bergamo, male Milano

(red.) Prosegue anche oggi, martedì 21 aprile, in Lombardia, la guerra contro il coronavirus. I contagi registrati nella nostra regione sono 67.931 (+960) su 6.711 tamponi processati. I ricoveri totali sono 9.805 (-333); di questi 851 (-50) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 12.579 (+203). In provincia a Brescia 12.078 (+74), a Bergamo 10.788 (+50), a Milano 16.520 (+408).