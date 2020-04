Coronavirus, a Brescia e Milano ancora tanti nuovi contagi

(red.) Anche oggi, sabato 18 aprile, in Lombardia si combatte contro il coronavirus. I contagi registrati nella nostra regione sono 65.381 (+1.246) su 11.818 tamponi processati. I ricoveri totali sono 10.042 (-585); di questi 947 (-24) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 12.050 (+199). In provincia a Brescia 11.758 (+191), a Bergamo 10.629 (+39), a Milano 15.546 (+269).