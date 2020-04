Coronavirus, oltre 3 milioni di euro dal Pirellone a Brescia

(red.) Dalla riunione di Giunta in Regione Lombardia di mercoledì 15 aprile è arrivato il via libera a uno stanziamento di 17,8 milioni di euro tra i territori (e in base al numero di abitanti) più colpiti dall’emergenza del coronavirus. E di questa somma, oltre 3 milioni arriveranno alla provincia di Brescia tra enti e Ats. Un importo, quello dei 17,8 milioni, che si aggiunge al Fondo nazionale per le politiche sociali pari a 38 milioni in Lombardia. Come verranno impiegati i fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria?

L’assessore alle Politiche sociali Stefano Bolognini parla dell’attivazione o potenziamento di servizi di ascolto e informazione ai cittadini, presa in carico e gestione dei bisogni dei dimessi dagli ospedali, servizi di prossimità per i cittadini, farmaci, generi di prima necessità e pasti a domicilio, trasporto per i più fragili, attività giornaliere da organizzare e un sostegno ai minori se hanno genitori ricoverati o in isolamento.