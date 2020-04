Coronavirus, Lombardia pressa per la fase 2 dal 4 maggio: ecco come

(red.) Quella di ieri, giovedì 16 aprile, è stata una giornata in cui è iniziata la pressione da parte delle regioni del nord, con capofila la Lombardia, per chiedere di riaprire le attività, seppur in modo graduale, dal prossimo 4 maggio quando terminerà (il 3) la vigenza dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte contro la diffusione del coronavirus. Proprio ieri il governatore lombardo Attilio Fontana è intervenuto in Consiglio regionale anticipando anche la volontà di istituire una cabina di regia per capire come muoversi nella “nuova normalità” (così in Lombardia è stata definita la fase 2). La richiesta di accelerazione da parte del governatore intende muoversi nella direzione di non paralizzare il Paese.

Ma nel frattempo sempre ieri l’Istituto Superiore di Sanità ha avvertito che l’immunità di gregge è ancora lontana e quindi predica cautela. Nel frattempo la task force guidata da Vittorio Colao non si è più riunita dopo Pasquetta e si attende un nuovo incontro dal quale emergeranno le linee guida da fornire al Governo per avviare la seconda fase, cioé quella della graduale riapertura e quando si dovrà convivere con il virus in attesa del vaccino. L’idea è quella di aperture differenziate e impiegando quei soggetti che, sottoposti ai test sierologici, dimostrano di aver sviluppato gli anticorpi e di essere immuni al contagio. Il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che dall’inizio di maggio partiranno i test su 150 mila persone, anche se in Lombardia saranno avviati già dal 21 aprile.

E intanto, come detto, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana tra sabato 18 e domenica 19 aprile avrà una cabina di regia con il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia per capire come muoversi nella riapertura. E tra le proposte che il governatore presenterà c’è quella di spalmare la settimana di lavoro non su 5, ma su 7 giorni, quindi anche su sabato e domenica e con inizio a orari diversi per non congestionare i mezzi pubblici. Nel frattempo sempre ieri dal Consiglio regionale lombardo è stato rinviato il voto sulla richiesta di una commissione d’inchiesta per quanto è successo nella gestione dell’emergenza in Lombardia.

Dal punto di vista degli elementi che faranno parte della fase 2, si parla, tra le altre cose, di divieti più allentati, riaperture graduali, mascherine obbligatorie, un piano definito per chi ha più di 70 anni e orari differenziati per il lavoro negli uffici pubblici, nelle aziende e nelle industrie. Dal punto di vista dei trasporti si prevede un numero di biglietti ridotti, sistemi tecnologici per contare i passeggeri e una capienza ridotta al 60%. Prenotazione obbligatoria e posti solo a sedere e alternati per i treni e, per gli autobus e metropolitana, il personale che conti i passeggeri e segnaletica dedicata. Tra le proposte ci sono anche applicazioni che fungeranno da autocertificazione invece dell’attuale modulo di carta e una volontaria (non obbligatoria) per monitorare gli spostamenti e mappare i contatti. Infine, l’uso di termoscanner all’ingresso dei supermercati, stazioni ferroviarie e sui luoghi di lavoro.