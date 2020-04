Coronavirus, forti rischi di ictus per chi è stato contagiato

(red.) Uno studio bresciano in via di pubblicazione ha già allertato quei soggetti che all’improvviso dovessero perdere sensibilità nell’olfatto o nel gusto o entrambi i sensi. Perché c’è la possibilità di aver contratto il coronavirus e quindi l’esigenza di essere messi in isolamento. Ma nel frattempo, dalla Poliambulanza e dall’ospedale Civile emergono anche altre situazioni tra quelle scoperte sui pazienti affetti dal Covid-19.

Infatti, la presenza del virus, come riporta il Giornale di Brescia, farebbe lievitare il rischio di infarti e anche di ictus. Tanto che, nel secondo caso, il rischio sarebbe di oltre dieci volte rispetto a un paziente che non ha contratto il virus. Insomma, anche dall’ospedale Civile, che è stato indicato come punto di riferimento in Lombardia proprio per gli ictus, hanno compreso che l’infezione da Covid non è solo poco più di un’influenza come qualche medico o scienziato aveva detto all’inizio dell’emergenza.

E in effetti anche dalla Cina fanno sapere che in oltre un paziente su tre colpito dal virus si sono riscontrati problemi neurologici indotti dall’infezione.