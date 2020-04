Coronavirus, ancora dati in miglioramento in Lombardia: giù i ricoveri

(red.) Anche oggi, venerdì 17 aprile, è guerra al coronaviruss in Lombardia. I contagi registrati nella nostra regione sono 64.135 (+1.041) su 10.839 tamponi processati. I ricoveri totali sono 10.627 (-729); di questi 971 (-61) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 11.851 (+243). In provincia a Brescia 11.567 (+212), a Bergamo 10.590 (+72), a Milano 15.277 (+325).