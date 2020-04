Coronavirus, a Brescia già assegnati 1.337 buoni spesa

(red.) Sono stati già assegnati a 1.337 nuclei familiari i voucher per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, per un valore di 428.350 euro. Tutte le domande pervenute fino al 6 aprile compreso sono state valutate e si è cominciato ad esaminare le richieste pervenute a partire dal 7 aprile in poi. L’erogazione continuerà nei prossimi giorni.