Pazienti non Covid, Poliambulanza hub per i malati di cuore

(red.) L’allarme era stato lanciato lo scorso marzo, durante la fase più critica di soccorso per i pazienti affetti da Covid-19 negli ospedali, anche bresciani: pazienti che hanno patologie cardiache non si presentano in ospedale per paura di essere contagiati. Di fronte a questo scenario la Regione Lombardia ha riorganizzato la rete ospedaliera prevedendo che la Cardiochirurgia in Poliambulanza a Brescia fosse un presidio di riferimento per tutta la Lombardia orientale.

Tutti i pazienti che hanno bisogno di questa assistenza affrontano un percorso separato e diverso rispetto a quello dei Covid e che garantisce di effettuare interventi chirurgici in caso di bisogno. Alla struttura di via Bissolati sono anche arrivati medici dell’ospedale Civile e da Cremona per implementare i gruppi operativi nel reparto dedicato ai malati cardiologici.