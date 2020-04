Coronavirus, studio: calo o perdita di olfatto e gusto tra i sintomi

(red.) Se non si presenta alcun sintomo connesso a stati febbrili, tosse o raffreddore, ma si registrano cali della sensibilità o addirittura perdita dell’olfatto e del gusto è probabile che si sia rimasti infetti dal Covid-19. E’ quanto è stato osservato dalla Clinica Otorinolaringoiatrica degli Spedali Civili di Brescia in collaborazione con l’Università degli Studi sui pazienti contagiati e che ora sta diventando uno studio in vista di essere pubblicato.

L’osservazione è stata effettuata tra il 27 marzo e l’1 aprile analizzando oltre 500 pazienti positivi e ricoverati in ospedale o in quarantena in casa. I dottori Alberto Paderno, Alberto Schreiber, Davide Mattavelli e Alberto Grammatica con l’Università e il Karolinska Institutet di Stoccolma hanno notato che questi sintomi si presentavano nel 60% dei pazienti positivi e in quasi l’80% di quelli con sintomi lievi o di media intensità.

Per questo motivo viene chiesto a ogni cittadino che dovesse presentare questi sintomi, anche in assenza di altri più comuni, di contattare il proprio medico e attivare l’isolamento sociale fino a quando sarà eseguito il tampone. Anche se spesso, come dimostrano dagli stessi Spedali Civili, proprio il tampone non è sempre perfetto visto che nel 30% dei pazienti affetti dal Covid è stata notata una falsa negatività.