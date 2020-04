Coronavirus, 60 mila chiamate al 112 a marzo: triplo del normale

(red.) Un altro volto dell’emergenza sanitaria da coronavirus che per fortuna in questo periodo intorno a metà aprile si sta riducendo riguarda la richiesta di soccorso al 112, il numero unico della Lombardia. Come dà notizia il Giornale di Brescia che ha interpellato il coordinatore bresciano Rainiero Rizzini e responsabile di una macchina di soccorsi che comprende Brescia, Bergamo e Sondrio, sono stati delineati i numeri drammatici dell’emergenza.

E un operatore di 41 anni, purtroppo, ha perso la vita. Lo scorso marzo, di certo, è arrivato il maggior numero di chiamate al 112 come non era mai avvenuto prima nell’arco dello stesso periodo. Tanto che sono state 60 mila le richieste di soccorso, il triplo rispetto a un mese normale. Una situazione che ha indotto a chiedere alle associazioni di emergenza di ampliare mezzi e personale e contando anche sull’aiuto di altre ambulanze giunte dal resto della Lombardia.

Una situazione drammatica che ha portato ad allungare i tempi di soccorso e a volte sono state necessarie delle ore per consentire la sanificazione dei mezzi dopo aver condotto gli assistiti, spesso affetti dal coronavirus, negli ospedali. In provincia di Brescia i casi più drammatici sono stati quelli intorno a Manerbio, il territorio gestito dall’Asst della Franciacorta, la Valcamonica e Orzinuovi, più vicino al focolaio lodigiano.