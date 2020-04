Coronavirus, “quanti tamponi vengono fatti a Brescia?”

(red.) Visto il difficile periodo che stiamo attraversando e per venire incontro alle necessità della popolazione, duramente provata anche dal punto di vista economico dall’emergenza sanitaria in corso, la Giunta di Brescia ha approvato, mercoledì 15 aprile, il rinvio al 30 giugno delle scadenze e degli adempimenti del primo semestre 2020 riguardo ai tributi comunali.

Sono interessate dal provvedimento l’imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti di affissione, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta di soggiorno e la tassa sui rifiuti (Tari). Resta esclusa l’Imu, la cui prima rata scade il prossimo 16 giugno, perché ogni intervento in materia deve essere disposto prima dallo Stato, che è cointeressato all’imposta. Il sindaco ha, poi, chiesto a Regione Lombardia alcuni chiarimenti sui tamponi svolti in provincia di Brescia: “Vorremmo sapere in quali case di riposo vengono svolti gli accertamenti, e quanti ne vengono fatti ogni giorno nel nostro territorio”.