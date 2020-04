Coronavirus, contagi nettamente in calo in Lombardia

(red.) In Lombardia è sempre lotta al coronavirus. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, i contagi registrati nella nostra regione sono 62.153 (+827) su 6.828 tamponi processati. I ricoveri 12.043 (-34); di questi 1.074 (-48) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 11.377 (+235). In provincia a Brescia 11.187 (+94), a Bergamo 10.472 (+46), a Milano 14.675 (+325).