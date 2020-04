Coronavirus, positivi più di 500 operatori sanitari di Rsa e Rsd

(red.) Il settore delle case di riposo è quello più martoriato dai casi di contagio e decessi connessi al coronavirus. E per questo motivo nei primi di aprile il Ministero della Salute ha chiesto che vengano eseguiti i tamponi sugli operatori (e solo in seguito sugli ospiti) che lavorano nelle residenze sanitarie assistenziali per gli anziani, così come nei centri diurni per disabili.

Un numero che non entra a far parte del bollettino quotidiano delle Ats, ma rende comunque conto della situazione. Tanto che nella sola provincia di Brescia e nell’arco di una settimana sono stati trovati più di 500 operatori positivi al Covid-19 rispetto ai 2 mila tamponi effettuati. Quindi, uno su quattro. In ogni caso il lavoro di ricerca andrà avanti e non sarà breve visto che i tamponi vengono processati dal laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico per un massimo di 2 mila alla settimana.

E considerando che nelle Rsa e nei centri per disabili gli ospiti sono circa 7 mila e in aggiunta agli operatori, si comprende il tempo che ci vorrà. Il meccanismo prevede che le stesse case di riposo e centri disabili vengano informati, mentre l’Ats avviserà i sindaci dei Comuni dove si trovano questi luoghi.