Coronavirus, 61.326 contagi in Lombardia

(red.) Si combatte contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi, martedì 14 aprile, i contagi registrati nella nostra regione sono 61.326 (+1.012) su 3.778 tamponi processati. I ricoveri 12.077 (+49); di questi 1.122 (-21) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 11.142 (+241). In provincia a Brescia 11.093 (+125), a Bergamo 10.426 (+35), a Milano 14.350 (+189).