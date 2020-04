Coronavirus, verso una nuova chiusura totale fino al 3 maggio

(red.) E’ atteso nelle ore intorno a venerdì 10 aprile il nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che probabilmente prorogherà per almeno altri venti giorni, fino al 3 maggio compreso, le attuali limitazioni e misure di contenimento da lockwdown (chiusura totale) contro la diffusione del coronavirus. Questa è la tendenza dopo che ieri, giovedì, il premier ha incontrato in video conferenza le Regioni, l’associazione dei Comuni e l’unione delle province italiane. Di conseguenza, la situazione di chiusura dovrebbe restare quella attuale, salvo alcune deroghe nella riapertura di attività, ma essenziali come possono essere quelle del settore sanitario e alimentare.

E si sta valutando se tra le deroghe ci sarà spazio anche per le cartolibrerie e le librerie che potrebbero riaprire. Dall’incontro di ieri e da uno scambio di vedute con la Confindustria, sarebbe quindi prevalsa la posizione del Governo che dà retta al comitato scientifico. In pratica, non ci sarebbero ancora le condizioni per consentire una graduale apertura (la cosiddetta fase 2) entro aprile, nonostante la tendenza dei nuovi contagi stia andando verso la discesa. A muovere verso il probabile allungamento delle misure c’è anche il fatto che i fine settimana del 25 aprile e soprattutto il ponte del primo maggio avrebbero indotti molti italiani a trascorrere giorni di vacanza.

Con il rischio di sviluppare nuovi contagi e quindi di una nuova ondata. Non a caso, ieri, giovedì, dal Ministero dell’Interno è arrivata anche una circolare che chiede ai prefetti di potenziare i controlli in questo fine settimana pasquale, soprattutto per bloccare quanti potrebbero trasferirsi verso le seconde case. E controlli identici saranno adottati anche per il 25 aprile e il primo maggio. Quindi, da martedì 14 aprile potrebbe essere concessa la riapertura solo di alcune aziende meccaniche e di qualche settore essenziale.

Un’attesa, quella fino al 3 maggio, che potrebbe far sfruttare il tempo per sviluppare i test sierologici, organizzare centri Covid in tutta Italia, intervenire sulle case di riposo che sono martoriate, individuare gli hotel per la quarantena dei soggetti che non possono trascorrerla a casa e anche stabilire regole su mascherine e distanziamento sociale in ogni luogo pubblico e di lavoro.