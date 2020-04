Coronavirus, altri 20 medici all’ospedale Civile. 600 ricoverati

(red.) Da tempo il sindaco di Brescia Emilio Del Bono si era fatto portavoce di un appello per chiedere più medici e operatori sanitari negli ospedali cittadini. E ieri, giovedì 9 aprile, è atterrato all’aeroporto di Linate un aereo proveniente da Roma con 73 medici inviati dalla Protezione Civile. Di questi, venti (sostituiranno quelli giunti dalla Polonia) sono stati diretti all’ospedale Civile. Tra l’altro, ieri a Linate erano presenti il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli accolti dall’assessore lombardo alla Protezione Civile Pietro Foroni.

Nel frattempo, come ha illustrato il direttore generale dell’azienda a capo del massimo ospedale cittadino Marco Trivelli, i ricoverati da coronavirus nei reparti del Civile sono circa 600, un dato che dà la sensazione di come le strutture stiano iniziando a respirare dopo il boom di ricoveri delle scorse settimane. Dal Civile, quindi, stanno aumentando le dimissioni rispetto a poco tempo fa quando all’ospedale bresciano erano giunti più di 800 pazienti Covid.

E attualmente ci sono ancora 54 posti di terapia intensiva tutti occupati. Sono stati 2.600 i pazienti positivi giunti al Civile e di cui più di 2 mila ricoverati. Altri numeri riguardano 650 guariti, 420 purtroppo deceduti e anche 300 trasferiti in altri ospedali. A questo punto, con la pressione calata sull’ospedale, il direttore Trivelli ha annunciato la volontà di riaprire le altre aree non Covid che erano state chiuse per dedicarsi ai malati da virus e prepararsi a un’eventuale altra ondata.