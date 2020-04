Coronavirus, a Brescia i tamponi anche nelle case di riposo

(red.) Il dato mostrato ieri sera, mercoledì 8 aprile, nel consueto punto stampa da parte dell’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera e relativo ai nuovi casi di contagio aveva mostrato un +315 alla voce della provincia di Brescia. Un incremento maggiore rispetto a Bergamo e perfino a Milano. Ma c’è una spiegazione data proprio dall’assessore e confermata dal direttore dell’Ats di Brescia Claudio Sileo. Infatti, è stato aperto un altro laboratorio per analizzare i tamponi e soprattutto tra quei 315 casi positivi in più ci sono circa 200 tra anziani e operatori sanitari delle case di riposo e dei centri diurni e per disabili.

Fino a questo momento in Lombardia nessuno aveva condotto i tamponi su queste persone e infatti la provincia di Brescia è stata la prima a portare avanti questa iniziativa ritenuta necessaria. Di conseguenza, al netto dei circa 200 casi in più delle case di riposo e dei medici di medicina generale che si sono ammalati, il resto rende conto di una media di contagi che è in continua diminuzione. Anche se dalla stessa Ats fanno sapere che è importante distinguere il bollettino quotidiano da quello dei tamponi condotti nelle residenze per anziani.

E in ogni caso questa attività verso gli anziani ospiti e il personale sanitario andrà avanti e quindi ci si aspetta un aumento delle situazioni di contagio nel bresciano. Nel frattempo dal bollettino dell’Ats di ieri, mercoledì, si registrano altri 57 decessi in provincia di Brescia portando a un totale provvisorio di 1.810. Ma aumentano anche i dimessi che sono 4.756 e i guariti a 1.253.