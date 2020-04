Nuovo Centro Covid al Civile, Unità di crisi e medici contrari

(red.) Prima era stato l’Ordine dei Medici di Brescia a manifestare le sue perplessità sul progetto del nuovo Centro Covid in previsione di essere costruito all’interno dell’edificio della scala 4 dell’ospedale Civile. Qui i lavori, come è stato annunciato sabato scorso 4 aprile alla presentazione del progetto, dovrebbero iniziare martedì 14 aprile. Ma anche l’Unità di crisi Covid, riunita lunedì 6 aprile come riporta Bresciaoggi, esprime diverse critiche.

E la voce arriva dai medici e dai direttori dei dipartimenti. In più, oggi, mercoledì 8 aprile, è in programma una riunione del Collegio dei primari ospedalieri e domani, giovedì, quella del Consiglio dei sanitari. La sensazione prevalente è che i medici siano contrari all’operazione del Centro Covid.

Da una parte ci sarebbe la difficoltà di isolare i malati in un reparto dedicato e potrebbe stoppare le possibilità di rilancio del massimo ospedale cittadino anche nel ritorno alla vita normale. Ma si solleva anche il dubbio sul fatto che per i 180 posti letto servono molte forze sanitarie di personale tra medici, infermieri e operatori.