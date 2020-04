Coronavirus, in arrivo respiratori al Civile da Taiwan

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 8 aprile il governo di Taiwan ha annunciato la donazione di trenta respiratori in questo periodo ancora di emergenza sanitaria da coronavirus, destinandone 15 all’ospedale Niguarda di Milano e gli altri al Civile di Brescia. Ma dalla stessa capitale Taipei fanno anche sapere che sono in programma nuove donazioni di materiale sanitario all’Italia.

E si parla, infatti, anche di 7 milioni di mascherine dirette in Europa e quindi anche in Italia. Intanto sul fronte dei dispositivi sanitari c’è in prima linea anche la Confartigianato che con Ancos mette a disposizione 20 ventilatori polmonari agli ospedali italiani. Dopo le prime consegne al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Sacco di Milano, altri sono destinati al Civile di Brescia e all’ospedale Maggiore di Cremona.