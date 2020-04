Coronavirus, per Brescia in arrivo 50.800 mascherine

(red.) Regione Lombardia sta inviando alla Provincia di Brescia 370mila mascherine per tutto il territori, di queste 50mila e 800 saranno destinate alla città.

La Provincia le consegnerà al Comune, tramite la Protezione Civile, nella giornata di mercoledì.

A queste si aggiungeranno altre unità raccolte dal progetto “AiutiAMO Brescia” o donate dall’Ordine dei Medici, per un totale di circa 70mila mascherine che saranno distribuite in città.

Si tratta di dispositivi mono uso, usa e getta, della durata massima di un giorno, che saranno consegnate dai servizi sociali del Comune o dalla Protezione Civile alle persone positive al virus e alle persone in isolamento fiduciario, sole o con famiglia. Le altre saranno affidate ai Punti Comunità, alle associazioni di volontariato attive sul territorio e ai Consigli di quartiere, che le consegneranno poi ai loro assistiti o a chi è in condizione di fragilità. Nella giornata di mercoledì saranno resi noti ulteriori dettagli.