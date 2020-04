Coronavirus, in Lombardia più di 9.200 morti

(red.) Prosegue la guerra contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile, i contagi registrati nella nostra regione sono 51.534 (+1.079) su 5.500 tamponi valutati. I ricoveri 11.914 (-95); di questi 1.343 (+26) si trovano in terapia intensiva. I decessi sono 9.202 (+297). In provincia dati confortanti: a Brescia 9.477 (+137), a Bergamo 9.815 (+103), a Milano 11.538 (+308).

“Le mascherine destinate alla popolazione lombarda per l’emergenza coronavirus sono state ritirate dal magazzino regionale già dalla sera di domenica 5 aprile e sono a disposizione delle Province. Regione Lombardia, con la collaborazione del volontariato di Protezione civile e in coordinamento con le Prefetture, le Province ed Anci Lombardia, ne ha avviato, da lunedì 6 aprile mattina, una distribuzione massiccia”. Lo comunica, in una Nota, l’assessore di Regione Lombardia alla Protezione civile, Pietro Foroni, che spiega di aver altresì inoltrato alle Province nella prima mattinata “una lettera esplicativa con i dettagli per la distribuzione per quanto riguarda la suddivisione dei pezzi da destinare ai singoli Comuni”. “La distribuzione delle mascherine alle singole realtà locali è iniziata e verrà conclusa entro mercoledì 8 aprile sera al massimo. Dopodiché, Regione Lombardia lascia la flessibilità ai sindaci, che meglio di tutti conoscono il loro territorio, di stabilire a chi destinare i dispositivi di protezione individuale in questione e quali modalità di distribuzione attuare