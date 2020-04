Coronavirus, in Lombardia i nuovi casi di contagio rallentano

(red.) Gli ultimi dati presentati ieri, domenica 5 aprile, a livello lombardo e nazionale sul fronte dell’emergenza sanitaria da coronavirus e relativi alle 24 ore precedenti danno indicazioni positive e verso un certo ottimismo. A partire dal numero dei nuovi contagiati che si sta consolidando e tanto da indurre l’Istituto Superiore di Sanità a dire che il plateau è stato raggiunto e ora si attende la discesa dei nuovi casi positivi. Una situazione positiva anche sul fronte bresciano per il quale l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha indicato come, con Bergamo, l’incremento dei nuovi casi di contagio si sia ormai fermato.

Proprio nella nostra provincia la media di nuovi positivi nel corso della settimana precedente a lunedì 6 aprile è stata al di sotto dei 200 e anche ieri, domenica, si parlava di 160 casi nuovi, seppur non siano inclusi quelli dell’Ats della Montagna (per la Valcamonica) visto che la domenica non vengono forniti. L’ultimo dato che cala, invece, è quello dei decessi dal momento che ieri si sono registrati altri 51 morti in provincia di Brescia e per un totale di 1.630 come dati ufficiali di vittime da Covid-19. Il numero dei positivi in totale al momento è di 9.340 (a Brescia città sono 1.413, mentre i decessi registrati 257), ma a livello lombardo preoccupa di più la situazione della provincia di Milano che ha visto ieri registrare altri 411 casi.

In generale in Lombardia sono oltre 50 mila i contagiati e degli ultimi 8 mila tamponi effettuati nell’arco di 24 ore sono emersi 1.337 positivi. Un altro dato che fa parlare della giusta direzione è quello che arriva dagli ospedali dove la pressione da qualche giorno si è per fortuna ridotta. Ma ieri, nel punto stampa, è anche emerso come nella seconda metà di marzo a livello lombardo ci sia stata un’impennata dei codici rossi con gli interventi di soccorso richiesti al 112. Dal punto di vista regionale, sono 3.918 i dimessi, a fronte purtroppo di 8.905 vittime, anche se registrano un calo di 100 unità rispetto al giorno precedente, cioé sabato 4 aprile.