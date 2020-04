Coronavirus, Borrelli (Procivile): “Possibile restare a casa fino all’1 maggio”

(red.) Altro che 13 aprile. Si potrebbe essere costretti a restare a casa almeno fino all’1 maggio. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni rilasciate questa mattina, venerdì 3 aprile, a Radio Anch’io e riportate dagli organi di stampa da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Quindi, non solo Pasqua e Pasquetta, ma anche il fine settimana del 25 aprile e il ponte dell’1 maggio si potrebbe trascorrerli a casa per questa emergenza sanitaria in corso.

Proprio il capo della Protezione Civile ha rivelato che la situazione non dovrebbe migliorare in modo deciso prima di quei giorni di maggio e di conseguenza la cosiddetta fase 2, cioé quella di iniziare ad allentare le misure di contenimento, potrebbe partire da metà maggio. Ma sarà il comitato tecnico scientifico a decidere su questo, come ha detto ancora Borrelli. Tuttavia, il mondo dell’impresa vuole cercare di riaprire prima.

“L’Italia vive una fase drammatica e non credo sia opportuno fare polemiche su ciò che è stato fatto finora. Ciò che penso sia utile e ragionare sul futuro e rispetto a ciò mi viene da dire prima di tutto una cosa: è ora di rendersi conto che la fase del tutti a casa – dice il presidente dell’Assolombarda Carlo Bonomi – non può durare ancora a lungo ed è ora di rendersi conto che in modo graduale l’Italia deve riaprire. Oggi sembra che per tenere in sicurezza i lavoratori non si dovrebbero aprire le aziende. Ma così il nostro Paese rischia”.