Virus, a Brescia si sollecita per un ospedale da campo

(red.) La tensione sugli ospedali bresciani e connessa ai malati da Covid si sta allentando grazie alla riduzione dei nuovi casi di contagio, ma si continua a chiedere un ospedale da campo che, nei piani già inviati in Regione Lombardia e chiamata a decidere, sarebbe allestito nel campo di baseball dell’Università degli Studi, tra via Branze e viale Europa. L’idea da tempo sostenuta dal Comune di Brescia trova l’appoggio anche degli Spedali Civili, dell’Università e dell’Associazione Comuni Bresciani.

Infatti, c’è la possibile esigenza di ricoverare i malati con sintomi minori e quelli ancora positivi, ma con la necessità di liberare posti letto. Senza dimenticare i pazienti di altre patologie che hanno bisogno di essere operati o curati. Il progetto prevede una serie di prefabbricati e sul modello di quello adottato all’ospedale costruito in pochi giorni nell’ex Fiera di Milano.

Quello di Brescia sarebbe legato all’ospedale Civile per l’assistenza e far migliorare i pazienti positivi. E impiegando i medici e infermieri selezionati dalla Protezione Civile. Ma in Regione Lombardia c’è chi non considera utile questa struttura.