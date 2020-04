Da Darmstadt a Brescia 200 kit per medici e infermieri

(red.) Dalla Germania centrale, pure colpita dal virus Covid-19, la città di Darmstadt, gemellata con Brescia dal 1991, sta dimostrando, in questi giorni di crisi sia sanitaria sia economica, quanto i valori della solidarietà e del reciproco sostegno siano alla base di ogni partenariato. Valori che non si dichiarano solo sulla carta e che trovano concreta attuazione in aiuti mirati.

Scrive il sindaco Jochen Partsch: “Soprattutto in emergenze come queste dobbiamo renderci conto che solo attraverso la cooperazione internazionale saremo in grado di superare questa crisi che investe tutta l’Europa. L’importanza dei partenariati a lungo termine tra città è ora fondamentale ed è naturale per noi a Darmstadt sostenere i nostri amici e offrire loro il nostro aiuto, in ogni modo a noi possibile”.

Nel giro di pochi giorni, dalla città dell’Assia sono partiti 200 kit di protezione individuale per il personale sanitario bresciano, completi di tuta anticontaminazione, mascherina, occhiali e guanti, dono dei Feuerwehr, i Vigili del Fuoco tedeschi.

Il Comune di Darmstadt ha inoltre indetto una raccolta fondi da destinare ai bisogni più urgenti della nostra città e il suo primo cittadino ha fatto sapere al Sindaco Emilio Del Bono che proseguirà la ricerca di ulteriori aiuti concreti per Brescia. Emilio del Bono, con una nota inviata al suo omologo tedesco il 27 marzo, ha espresso profonda riconoscenza per la generosa manifestazione di solidarietà. “Sono davvero grato al sindaco Partsch e a tutti i suoi concittadini che hanno voluto dimostrare in maniera così concreta la loro vicinanza alle nostre gravi sofferenze”, ha dichiarato Del Bono. “Il materiale, preziosissimo, che sta arrivando a Brescia giunge in un momento di estremo bisogno e sarà di fondamentale utilità per tantissimi operatori sanitari”. Il sindaco di Brescia si inoltre dichiarato certo che, ancor più che in passato, l’esperienza di questa crisi globale saprà rafforzare la reciproca, proficua riflessione e collaborazione tra le città gemelle sulle diverse tematiche della gestione delle comunità locali.