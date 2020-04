Coronavirus, chiusura totale continua fino al 13 aprile

(red.) La serrata totale in corso in tutta Italia per evitare la diffusione del contagio da coronavirus e attualmente in vigore fino a venerdì 3 aprile sarà prorogata fino a lunedì 13 aprile di Pasquetta. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza riferendo questa mattina, mercoledì 1 aprile, in Senato.

Il ministro ha anche elencato una serie di numeri che vedono oltre 9 mila posti in terapia intensiva in tutta Italia (+75% in un mese) e più di 26 mila posti letto in pneumologia, quindi triplicati.

E ha parlato anche di 12 mila nuovi medici che saranno integrati da altri. Ha poi quindi annunciato che il Governo intende allungare le attuali misure di contenimento sulle attività e gli spostamenti fino a Pasquetta.