Virus, “in Lombardia ci sono fino a 400 mila contagiati”

(red.) Se negli ultimi giorni precedenti a martedì 31 marzo si sono registrati una media di 70 deceduti al giorno in provincia di Brescia, è probabile che in due casi su tre siano morti a causa del coronavirus. Una possibile conferma in questo senso arriva da Francesco Donato, docente di Igiene e responsabile dell’Unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica all’Università degli Studi di Brescia e interpellato da Bresciaoggi.

Il professore sostiene che tutti debbano essere considerati dei potenziali veicoli di contagio e che sia necessario non uscire e rispettare il distanziamento sociale. Da tempo si parla del fatto che i numeri degli infettati, almeno in Lombardia che è la regione più colpita, siano molto più alti rispetto a quelli ufficiali. E il docente sostiene che possano esserci dai 200 mila ai 400 mila contagiati, mentre l’Ats Brescia ha segnalato un numero di deceduti quattro volte rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il virus è talmente contagioso che si può trasmettere anche prima che si presentino i sintomi e lo stesso professore parla dell’esigenza di un piano di pandemia dettagliato.