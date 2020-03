Coronavirus: contagi in diminuzione, speranza per la Lombardia

(red.) La conferma di una speranza. Diminuiscono i contagi da coronavirus in Lombardia, oggi -martedì 31 marzo – sono 43.208 i malati nella nostra regione, 1.047 in più ripsetto a ieri. I ricoveri sono arrivati a 11.883, +68, i dimessi hanno raggiunto i 10.885, +548. Purtroppo i decessi non hanno ancora invertito la propria tendenza, anche se sono in leggero calo, 7.199, (+381). In terapia intensiva non ci sono nuovi ricoveri per il covid. Un dato che fa sperare. In provincia Bergamo 8.803, +139, Brescia 8.367, +164, Milano 8.911, +235. Milano città 3.656, +96